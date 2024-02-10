Москва расторгла договор аренды с посольством Украины, оно не работает два года
Власти Москвы расторгли договор аренды с посольством Украины, которое не работало с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Источник: официальный представитель МИД России Мария Захарову, которую цитирует пресс-служба МИД
Прямая речь Захаровой: "Действительно, в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России на (в – ред.) Украине.
Как известно, в дипломатии существует принцип взаимности. В связи с этим Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве. Украинская сторона в установленном порядке об этом проинформирована".
Детали: При этом Захарова цинично заявила, что "любые подобные враждебные шаги режима Зеленского не останутся без адекватного ответа России", забыв упомянуть о враждебных шагах РФ, которая с 24 февраля 2022 года проводит полномасштабную войну против Украины.
Когда именно был расторгнут договор, в сообщении не указывается.
Ранее в субботу о расторжении договора аренды с посольством Украины в Москве сообщали российские СМИ со ссылкой на источники.
Предыстория:
- 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.
- МИД Украины сообщало, что посольство Украины в Москве и консульские учреждения Украины на территории РФ прекратили выполнение своих функций.
- 20 апреля 2023 года Киевский городской совет расторг договор аренды земли с посольством России в столице.
- После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль "отреагирует" на разрыв договора аренды земли с посольством России в Киеве, упомянув при этом землю посольства Украины на территории агрессора.