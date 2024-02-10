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Москва расторгла договор аренды с посольством Украины, оно не работает два года

Катерина ТищенкоСуббота, 10 февраля 2024, 17:27
Москва расторгла договор аренды с посольством Украины, оно не работает два года
Посольство Украины в Москве, фото РИА Новости

Власти Москвы расторгли договор аренды с посольством Украины, которое не работало с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Источник: официальный представитель МИД России Мария Захарову, которую цитирует пресс-служба МИД

Прямая речь Захаровой: "Действительно, в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России на (в – ред.) Украине.

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Как известно, в дипломатии существует принцип взаимности. В связи с этим Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве. Украинская сторона в установленном порядке об этом проинформирована".

Детали: При этом Захарова цинично заявила, что "любые подобные враждебные шаги режима Зеленского не останутся без адекватного ответа России", забыв упомянуть о враждебных шагах РФ, которая с 24 февраля 2022 года проводит полномасштабную войну против Украины.

Когда именно был расторгнут договор, в сообщении не указывается.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее в субботу о расторжении договора аренды с посольством Украины в Москве сообщали российские СМИ со ссылкой на источники.

Предыстория:

  • 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.
  • МИД Украины сообщало, что посольство Украины в Москве и консульские учреждения Украины на территории РФ прекратили выполнение своих функций.
  • 20 апреля 2023 года Киевский городской совет расторг договор аренды земли с посольством России в столице.
  • После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль "отреагирует" на разрыв договора аренды земли с посольством России в Киеве, упомянув при этом землю посольства Украины на территории агрессора.

Темы: Росcияземлядипломатические отношения
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