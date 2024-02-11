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Павлюк возглавил Сухопутные войска. Изменены командующие ОС, ТрО и ДШВ - указы

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 февраля 2024, 10:35
Павлюк возглавил Сухопутные войска. Изменены командующие ОС, ТрО и ДШВ - указы
павлюк, фото с фб

Президент Владимир Зеленский обнародовал указы о назначении новых глав Объединенных сил, Территориальной обороны и Десантно-штурмовых войск, а также назначил Александра Павлюка главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего Александра Сырского.

Источник: указы Зеленского

Детали: Кроме назначения Павлюка новым главой Сухопутных войск, президент уволил Сергея Наева с должности Командующего объединенных сил.

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На его место назначили Юрия Содоля.

Также Зеленский сменил командующего ДШВ. Вместо Максима Миргородского должность получил Игорь Скибюк.

Силы Территориальной обороны возглавит Игорь Плахута вместо уволенного в пятницу Анатолия Баргилевича.

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Темы: Вооруженные силы
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