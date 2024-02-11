Павлюк возглавил Сухопутные войска. Изменены командующие ОС, ТрО и ДШВ - указы
Воскресенье, 11 февраля 2024, 10:35
Президент Владимир Зеленский обнародовал указы о назначении новых глав Объединенных сил, Территориальной обороны и Десантно-штурмовых войск, а также назначил Александра Павлюка главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего Александра Сырского.
Источник: указы Зеленского
Детали: Кроме назначения Павлюка новым главой Сухопутных войск, президент уволил Сергея Наева с должности Командующего объединенных сил.
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На его место назначили Юрия Содоля.
Также Зеленский сменил командующего ДШВ. Вместо Максима Миргородского должность получил Игорь Скибюк.
Силы Территориальной обороны возглавит Игорь Плахута вместо уволенного в пятницу Анатолия Баргилевича.
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Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский 8 февраля назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Валерия Залужного.
- 9 февраля Зеленский назначил руководителем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Анатолия Баргилевича.
- 10 февраля Кабинет министров уволил первого заместителя министра обороны Александра Павлюка, поскольку он уходит на другую должность.