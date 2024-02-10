Сирський про заступників: Мають знання та досвід, який прискорить перемогу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що новопризначені його заступники Вадим Сухаревський і Андрій Лебеденко, а також заступники начальника Генштабу Володимир Горбатюк, Михайло Драпатий і Олексій Шевченко мають колосальні знання та досвід, який прискорить перемогу України у війні.
Джерело: Сирський у Telegram
Дослівно: "Хочу привітати нових заступників начальника Генерального штабу Збройних сил України: бригадного генерала Володимира Дмитровича Горбатюка, бригадного генерала Михайла Васильовича Драпатого, бригадного генерала Олексія Миколайовича Шевченка.
А також моїх нових заступників, полковника Вадима Олеговича Сухаревського та полковника Андрія Валерійовича Лебеденка.
Всі вони є досвідченими офіцерами, які мають колосальні знання та досвід, який неодмінно прискорить нашу перемогу".
Що передувало: 10 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив кандидатури заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський 8 лютого призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України замість Валерія Залужного.
- 9 лютого Зеленський призначив керівником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майора Анатолія Баргилевича.
- 10 лютого Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка, оскільки він йде на іншу посаду. ЗМІ вважають, що він стане очільником Сухопутних військ замість головнокомандувача Олександра Сирського.