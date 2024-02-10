Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сирський про заступників: Мають знання та досвід, який прискорить перемогу

Катерина ТищенкоСубота, 10 лютого 2024, 22:50
Сирський про заступників: Мають знання та досвід, який прискорить перемогу
Сирський (праворуч) на нараді з президентом 10 лютого, фото з Telegram Зеленського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що новопризначені його заступники Вадим Сухаревський і Андрій Лебеденко, а також заступники начальника Генштабу Володимир Горбатюк, Михайло Драпатий і Олексій Шевченко мають колосальні знання та досвід, який прискорить перемогу України у війні.

Джерело: Сирський у Telegram

Дослівно: "Хочу привітати нових заступників начальника Генерального штабу Збройних сил України: бригадного генерала Володимира Дмитровича Горбатюка, бригадного генерала Михайла Васильовича Драпатого, бригадного генерала Олексія Миколайовича Шевченка.

Реклама:

А також моїх нових заступників, полковника Вадима Олеговича Сухаревського та полковника Андрія Валерійовича Лебеденка.

Всі вони є досвідченими офіцерами, які мають колосальні знання та досвід, який неодмінно прискорить нашу перемогу".

Що передувало: 10 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив кандидатури заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: СирськийГенштабЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки

відеоВ російському Іжевську – масштабна пожежа

Трампу присудили штраф на понад $350 млн у справі про шахрайство

Україна та Франція підписали угоду про "гарантії безпеки" – Макрон

Кремль проводить спецоперацію з дискредитації Зеленського - WP

Байден відреагував на смерть Навального

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Bild: Німецькі генерали приїжджали до Києва на запрошення Залужного в день його звільнення
Зеленський погодив кандидатури заступників Сирського і Баргилевича
Зеленський про виробництво зброї та боєприпасів: Усе, заплановане на рік, буде виконано
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
Останні новини
08:52
У ЄС обіцяють 2 млн артилерійських снарядів Україні щороку
08:40
Британія викликала представника посольства РФ у зв’язку зі смертю Навального
08:27
Окупанти за добу атакували 11 областей України, є загиблі та поранені цивільні
07:54
Міноборони РФ заявляє, що Росію атакували 33 українських БпЛА
07:34
Захисники знищили ще понад тисячу окупантів і 11 ворожих танків
07:12
За добу відбулося 90 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом – зведення
07:02
Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю через підтримку Росії
06:24
У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
05:40
ISW: Українські війська здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки
04:38
оновленоРосіяни заявляють про атаку безпілотників
Усі новини...
Реклама: