Сирський про заступників: Мають знання та досвід, який прискорить перемогу

Сирський (праворуч) на нараді з президентом 10 лютого, фото з Telegram Зеленського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що новопризначені його заступники Вадим Сухаревський і Андрій Лебеденко, а також заступники начальника Генштабу Володимир Горбатюк, Михайло Драпатий і Олексій Шевченко мають колосальні знання та досвід, який прискорить перемогу України у війні.

Джерело: Сирський у Telegram

Дослівно: "Хочу привітати нових заступників начальника Генерального штабу Збройних сил України: бригадного генерала Володимира Дмитровича Горбатюка, бригадного генерала Михайла Васильовича Драпатого, бригадного генерала Олексія Миколайовича Шевченка.

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А також моїх нових заступників, полковника Вадима Олеговича Сухаревського та полковника Андрія Валерійовича Лебеденка.

Всі вони є досвідченими офіцерами, які мають колосальні знання та досвід, який неодмінно прискорить нашу перемогу".

Що передувало: 10 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив кандидатури заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

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