Росіяни все частіше залучають бронегрупи, штурмуючи Авдіївку – Тарнавський

Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що ворог дедалі частіше долучає бронегрупи до своїх штурмових піхотних груп, намагаючись захопити Авдіївку.

Джерело: Тарнавський у Telegram

Пряма мова Тарнавського: "Напруженою, але контрольованою залишається обстановка в операційній зоні ОСУВ "Таврія".

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Ми бачимо мету противника - за будь-яку ціну і якнайшвидше захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені ним минулого літа території.

До штурмових піхотних груп ворог дедалі частіше долучає бронегрупи".

Деталі: Тарнавський запевнив, що українські воїни стійко тримають оборону та активно нищать росіян.

ВІДЕО ДНЯ

Загальні втрати окупантів протягом 10 лютого на напрямку становили 458 осіб та 25 одиниць військової техніки.

Серед знищеної або пошкодженої техніки - 9 танків, 11 бойових бронемашин, 2системи, 2 автомобілі та 1 одиниця спеціальної техніки. Також злетів у повітря 1 склад боєприпасів. Знищено ще 1 важливий об’єкт росіян.