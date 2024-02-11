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Россияне все чаще привлекают бронегруппы к пехоте во время штурма Авдеевки - Тарнавский

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 февраля 2024, 15:55
Россияне все чаще привлекают бронегруппы к пехоте во время штурма Авдеевки - Тарнавский
фото: осув таврия

Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что враг все чаще привлекает бронегруппы к своим штурмовым пехотным группам, пытаясь захватить Авдеевку.

Источник: Тарнавский в Telegram

Прямая речь Тарнавского: "Напряженной, но контролируемой остается обстановка в операционной зоне ОСУВ "Таврия".

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Мы видим цель противника - любой ценой и как можно быстрее захватить Авдеевку, Новомихайловку и утраченные им прошлым летом территории.

К штурмовым пехотным группам враг все чаще приобщает бронегруппы".

Детали: Тарнавский заверил, что украинские воины стойко держат оборону и активно уничтожают россиян.

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Общие потери оккупантов в течение 10 февраля на направлении составили 458 человек и 25 единиц военной техники.

Среди уничтоженной или поврежденной техники - 9 танков, 11 боевых бронемашин, 2 системы, 2 автомобиля и 1 единица специальной техники. Также взлетел в воздух 1 склад боеприпасов. Уничтожен еще 1 важный объект россиян.

Темы: Авдеевкавойна
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