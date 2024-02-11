Россияне все чаще привлекают бронегруппы к пехоте во время штурма Авдеевки - Тарнавский
Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что враг все чаще привлекает бронегруппы к своим штурмовым пехотным группам, пытаясь захватить Авдеевку.
Источник: Тарнавский в Telegram
Прямая речь Тарнавского: "Напряженной, но контролируемой остается обстановка в операционной зоне ОСУВ "Таврия".
Мы видим цель противника - любой ценой и как можно быстрее захватить Авдеевку, Новомихайловку и утраченные им прошлым летом территории.
К штурмовым пехотным группам враг все чаще приобщает бронегруппы".
Детали: Тарнавский заверил, что украинские воины стойко держат оборону и активно уничтожают россиян.
Общие потери оккупантов в течение 10 февраля на направлении составили 458 человек и 25 единиц военной техники.
Среди уничтоженной или поврежденной техники - 9 танков, 11 боевых бронемашин, 2 системы, 2 автомобиля и 1 единица специальной техники. Также взлетел в воздух 1 склад боеприпасов. Уничтожен еще 1 важный объект россиян.