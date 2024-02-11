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Зеленський: Надання регіонам систем РЕБ – один із ключових пріоритетів року

Катерина ТищенкоНеділя, 11 лютого 2024, 20:23
Зеленський: Надання регіонам систем РЕБ – один із ключових пріоритетів року
Володимир Зеленський, фото ОП

Одним з ключових пріоритетів поточного року є посилення мобільних вогневих груп і надання більшій кількості регіонів України систем радіоелектронної боротьби.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Від початку року й по цей час збито вже 359 "Шахедів". Влучність наших захисників неба, робота РЕБ, підтримка кожного з наших партнерів щодо повітряного щита – це буквально порятунок життів.

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Працюємо, щоб додати більше ефективності нашим мобільним вогневим групам та щоб ще більше регіонів України отримали захисні системи РЕБ. Це – один із ключових пріоритетів року".

Деталі: Зеленський зазначив, що лише від минулого вечора й до ранку неділі вдалося знищити сорок "Шахедів" – більшість із застосованих Росією.

"Майже увесь цей результат – наших мобільних вогневих груп. У різних регіонах – Київщина, Житомирщина, Вінниччина, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська області, наша Дніпровщина", – сказав президент.

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Що передувало: У ніч на 11 лютого окупанти завдали удару 45-ма ударними БпЛА типу "Шахед" з районів Балаклави та мису Чауди, що у Криму. В результаті бойової роботи знищено 40 "Шахедів".

Тодішній командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що на Київському напрямку 5 із 10 знищених Силами оборони "Шахедів" було збито мобільними вогневими групами.

Теми: Зеленськийвійна
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