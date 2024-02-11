Зеленский: Предоставление регионам систем РЭБ – один из ключевых приоритетов года

Одним из ключевых приоритетов текущего года является усиление мобильных огневых групп и предоставление большему количеству регионов Украины систем радиоэлектронной борьбы.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "С начала года и по настоящее время сбито уже 359 "Шахедов". Меткость наших защитников неба, работа РЭБ, поддержка каждого из наших партнеров по воздушному щиту – это буквально спасение жизней.

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Работаем, чтобы добавить больше эффективности нашим мобильным огневым группам и чтобы еще больше регионов Украины получили защитные системы РЭБ. Это – один из ключевых приоритетов года".

Детали: Зеленский отметил, что только с прошлого вечера и до утра воскресенья удалось уничтожить сорок "Шахедов" – большинство из примененных Россией.

"Почти весь этот результат – наших мобильных огневых групп. В разных регионах – Киевская, Житомирская, Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская области, наша Днепровская область", – сказал президент.

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Что предшествовало: В ночь на 11 февраля оккупанты нанесли удар 45-ю ударными БпЛА типа "Шахед" из районов Балаклавы и мыса Чауды, что в Крыму. В результате боевой работы уничтожено 40 "Шахедов".

Тогдашний командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев сообщил, что на Киевском направлении 5 из 10 уничтоженных Силами обороны "Шахедов" были сбиты мобильными огневыми группами.