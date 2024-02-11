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ДНК-дослідження підтвердили особи 7 загиблих від удару РФ у Харкові

Катерина ТищенкоНеділя, 11 лютого 2024, 21:04
ДНК-дослідження підтвердили особи 7 загиблих від удару РФ у Харкові
забір зразків, фото з Facebook Болвінова

За результатами ДНК-досліджень ідентифіковано всі 7 тіл після російського удару по нафтобазі в Харкові.

Джерело: начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook

Пряма мова: "Готові результати ДНК-досліджень – ідентифікували всіх жертв російського удару по нафтобазі.

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Зразки двох загиблих, літньої пари, співпали з ДНК їхнього сина.

Також підтвердили і те, що рештки тіл, знайдених в знищеному полум'ям будинку, належать саме Ользі, її чоловіку Григорію та їхнім трьом маленьким дітям.

Аналіз показав, що всі троє хлопчиків – брати. Зразки батька родини співпали з ДНК його матері та сестри. Особу його дружини також підтвердили завдяки співпадінню зі зразками її рідного брата".

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Що передувало: Внаслідок атаки "Шахедів" на Харків у ніч на 10 лютого в одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей. Загибла жінка – прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна.

В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина.

Загоряння сталось через витік палива, після чого стався витік небезпечної речовини по вулиці, де знаходиться житловий сектор.

Теми: Харківвійна
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