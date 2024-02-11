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ДНК-исследования подтвердили личности 7 погибших от удара РФ в Харькове

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 февраля 2024, 21:04
ДНК-исследования подтвердили личности 7 погибших от удара РФ в Харькове
забор образцов, фото из Facebook Болвинова

По результатам ДНК-исследований идентифицированы все 7 тел после российского удара по нефтебазе в Харькове.

Источник: начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Дословно: "Готовы результаты ДНК-исследований – идентифицировали всех жертв российского удара по нефтебазе.

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Образцы двух погибших, пожилой пары, совпали с ДНК их сына.

Также подтвердили и то, что останки тел, найденных в уничтоженном пламенем доме, принадлежат именно Ольге, ее мужу Григорию и их трем маленьким детям.

Анализ показал, что все трое мальчиков – братья. Образцы отца семьи совпали с ДНК его матери и сестры. Личность его жены также подтвердили благодаря совпадению с образцами ее родного брата".

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Что предшествовало: В результате атаки "Шахедов" на Харьков в ночь на 10 февраля в одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек: муж с женой и трое их детей. Погибшая женщина – прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Ольга Путятина.

В другом доме погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена. 

Возгорание произошло из-за утечки топлива, после чего произошла утечка опасного вещества по улице, где находится жилой сектор.

Темы: Харьковвойна
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