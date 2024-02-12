Новопризначений командувач ТрО розповів, що робив на фронті від початку великої війни

Новопризначений командувач військами Територіальної оборони Ігор Плахута, який під час Революції Гідності керував силами Внутрішніх військ МВС, перерахував, чим займався після повномасштабного вторгнення РФ та запевнив, що залишається вірним присязі та народу.

Джерело: Плахута на сторінках ТРО в інтернеті

Пряма мова: "Завжди був і залишаюся вірним Українському народові, і для мене найвище завдання – захищати нашу державу і незалежність України у Великій Війні. Впевнений, зможемо досягти Українських цілей – всі разом!

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Із честю прийняв наказ очолити Сили територіальної оборони ЗСУ Збройних сил України".

Деталі: Плахута запевняє, що з перших днів повномасштабної війни був на фронті, безпосередньо на передовій, в тому числі на складних напрямках.

Генерал-майор перераховує посади, які обіймав раніше: заступника командувача спеціальних дій ССО ЗСУ, також майже рік виконував обов’язки заступника командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

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Плахута стверджує, що особисто керував підготовкою та обороною міста Куп’янськ, займався підготовкою рубежів оборони та фортифікаційного обладнання, побудовою оперативного рубежу оборони, відсічних рубежів та кругової оборони міста, займався формуванням та підготовкою резервів для операцій на передовій.

Пряма мова: "Вдячний усім, хто бʼється заради України в Силах оборони нашої держави! Завжди залишаюся вірним Присязі!".

Що передувало: 11 лютого був оприлюднений указ президента Зеленського про призначення командувачем Сил Територіальної оборони Ігоря Плахути замість Анатолія Баргилевича.

Під час Революції Гідності Ігор Плахута працював у МВС та керував силами Внутрішніх військ під час розгону Майдану.

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