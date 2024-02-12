Новоназначенный командующий ТрО рассказал, что делал на фронте с начала большой войны

Новоназначенный командующий войсками Территориальной обороны Игорь Плахута, который во время Революции Достоинства руководил силами Внутренних войск МВД, перечислил, чем занимался после полномасштабного вторжения РФ и заверил, что остается верным присяге и народу.

Источник: Плахута на страницах ТРО в интернете

Прямая речь: "Всегда был и остаюсь верным Украинскому народу, и для меня самая высокая задача - защищать наше государство и независимость Украины в Великой Войне. Уверен, сможем достичь Украинских целей - все вместе!

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С честью принял приказ возглавить Силы территориальной обороны ВСУ Вооруженных сил Украины".

Детали: Плахута уверяет, что с первых дней полномасштабной войны был на фронте, непосредственно на передовой, в том числе на сложных направлениях.

Генерал-майор перечисляет должности, которые занимал ранее: заместителя командующего специальными действиями ССО ВСУ, также почти год исполнял обязанности заместителя командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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Плахута утверждает, что лично руководил подготовкой и обороной города Купянск, занимался подготовкой рубежей обороны и фортификационного оборудования, построением оперативного рубежа обороны, отсечных рубежей и круговой обороны города, занимался формированием и подготовкой резервов для операций на передовой.

Прямая речь: "Благодарен всем, кто сражается ради Украины в Силах обороны нашего государства! Всегда остаюсь верным Присяге!".

Что предшествовало: 11 февраля был обнародован указ президента Зеленского о назначении командующим Сил Территориальной обороны Игоря Плахуты вместо Анатолия Баргилевича.

Во время Революции Достоинства Игорь Плахута работал в МВД и руководил силами Внутренних войск во время разгона Майдана.

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