Новоназначенный командующий ТрО рассказал, что делал на фронте с начала большой войны
Новоназначенный командующий войсками Территориальной обороны Игорь Плахута, который во время Революции Достоинства руководил силами Внутренних войск МВД, перечислил, чем занимался после полномасштабного вторжения РФ и заверил, что остается верным присяге и народу.
Источник: Плахута на страницах ТРО в интернете
Прямая речь: "Всегда был и остаюсь верным Украинскому народу, и для меня самая высокая задача - защищать наше государство и независимость Украины в Великой Войне. Уверен, сможем достичь Украинских целей - все вместе!
С честью принял приказ возглавить Силы территориальной обороны ВСУ Вооруженных сил Украины".
Детали: Плахута уверяет, что с первых дней полномасштабной войны был на фронте, непосредственно на передовой, в том числе на сложных направлениях.
Генерал-майор перечисляет должности, которые занимал ранее: заместителя командующего специальными действиями ССО ВСУ, также почти год исполнял обязанности заместителя командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
Плахута утверждает, что лично руководил подготовкой и обороной города Купянск, занимался подготовкой рубежей обороны и фортификационного оборудования, построением оперативного рубежа обороны, отсечных рубежей и круговой обороны города, занимался формированием и подготовкой резервов для операций на передовой.
Прямая речь: "Благодарен всем, кто сражается ради Украины в Силах обороны нашего государства! Всегда остаюсь верным Присяге!".
Что предшествовало: 11 февраля был обнародован указ президента Зеленского о назначении командующим Сил Территориальной обороны Игоря Плахуты вместо Анатолия Баргилевича.
Во время Революции Достоинства Игорь Плахута работал в МВД и руководил силами Внутренних войск во время разгона Майдана.
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