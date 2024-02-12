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Новоназначенный командующий ТрО рассказал, что делал на фронте с начала большой войны

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 февраля 2024, 12:51
Новоназначенный командующий ТрО рассказал, что делал на фронте с начала большой войны
Игорь Плахута. фото ОСУВ "Хортица"

Новоназначенный командующий войсками Территориальной обороны Игорь Плахута, который во время Революции Достоинства руководил силами Внутренних войск МВД, перечислил, чем занимался после полномасштабного вторжения РФ и заверил, что остается верным присяге и народу.

Источник: Плахута на страницах ТРО в интернете

Прямая речь: "Всегда был и остаюсь верным Украинскому народу, и для меня самая высокая задача - защищать наше государство и независимость Украины в Великой Войне. Уверен, сможем достичь Украинских целей - все вместе!

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С честью принял приказ возглавить Силы территориальной обороны ВСУ Вооруженных сил Украины".

Детали: Плахута уверяет, что с первых дней полномасштабной войны был на фронте, непосредственно на передовой, в том числе на сложных направлениях.

Генерал-майор перечисляет должности, которые занимал ранее: заместителя командующего специальными действиями ССО ВСУ, также почти год исполнял обязанности заместителя командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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Плахута утверждает, что лично руководил подготовкой и обороной города Купянск, занимался подготовкой рубежей обороны и фортификационного оборудования, построением оперативного рубежа обороны, отсечных рубежей и круговой обороны города, занимался формированием и подготовкой резервов для операций на передовой.

Прямая речь: "Благодарен всем, кто сражается ради Украины в Силах обороны нашего государства! Всегда остаюсь верным Присяге!".

Что предшествовало: 11 февраля был обнародован указ президента Зеленского о назначении командующим Сил Территориальной обороны Игоря Плахуты вместо Анатолия Баргилевича.

Во время Революции Достоинства Игорь Плахута работал в МВД и руководил силами Внутренних войск во время разгона Майдана.

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Темы: Вооруженные силы
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