Авдіївку штурмує добре навчена російська армія, є спецпризначенці – ОСУВ "Таврія"

На Авдіївському напрямку Сили оборони України протистоять у тому числі російським спецпризначенцям та десанту, в останні дні ворог залучає більше бронетехніки для наступу.

Джерело: речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Бачимо наміри ворога, бачимо, куди він хоче просунутися, щоб перерізати логістичну артерію постачання, насамперед в Авдіївці, і забезпечити якесь оперативне оточення.

Реклама:

Відбуваються заходи протидії, боєзіткнення. Лінія бойового зіткнення рухається не лише в один бік.

…В останні дні ворог почав залучати до наступальних дій бронетехніку: танки, БМП. Іноді це буває один-два, іноді більше".

Деталі: Він додав, що раніше росіяни застосовували тактику малих піхотних груп.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Там здебільшого нам протистоїть регулярна російська армія, добре навчена, подекуди спецпризначенці, подекуди десантура та звичайні мотострілецькі батальйони".

Читайте також: "Ну як можна тут жити, скажіть?" Репортаж із розтрощеної Авдіївки