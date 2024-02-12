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Авдіївку штурмує добре навчена російська армія, є спецпризначенці – ОСУВ "Таврія"

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 12 лютого 2024, 15:52
Авдіївку штурмує добре навчена російська армія, є спецпризначенці – ОСУВ Таврія
Фото з телеграм-каналу очільник Донецькох ОВА Дмитра Філашкіна

На Авдіївському напрямку Сили оборони України протистоять у тому числі російським спецпризначенцям та десанту, в останні дні ворог залучає більше бронетехніки для наступу.

Джерело: речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Бачимо наміри ворога, бачимо, куди він хоче просунутися, щоб перерізати логістичну артерію постачання, насамперед в Авдіївці, і забезпечити якесь оперативне оточення.

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Відбуваються заходи протидії, боєзіткнення. Лінія бойового зіткнення рухається не лише в один бік.

…В останні дні ворог почав залучати до наступальних дій бронетехніку: танки, БМП. Іноді це буває один-два, іноді більше".

Деталі: Він додав, що раніше росіяни застосовували тактику малих піхотних груп. 

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Там здебільшого нам протистоїть регулярна російська армія, добре навчена, подекуди спецпризначенці, подекуди десантура та звичайні мотострілецькі батальйони".

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Теми: АвдіївкаРосіявійнаармія
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