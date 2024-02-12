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Авдеевку штурмует хорошо обученная российская армия, есть спецназовцы – ОСУВ "Таврия"

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 февраля 2024, 15:52
Авдеевку штурмует хорошо обученная российская армия, есть спецназовцы – ОСУВ Таврия
Фото из телеграмм-канала главы Донецкой ОГА Дмитрия Филашкина

На Авдеевском направлении Силы обороны Украины противостоят в том числе российским спецназовцам и десанту, в последние дни враг привлекает больше бронетехники для наступления.

Источник: спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Видим намерения врага, видим, куда он хочет продвинуться, чтобы перерезать логистическую артерию снабжения, прежде всего в Авдеевке, и обеспечить какое-то оперативное окружение.

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Происходят мероприятия противодействия, боестолкновения. Линия боевого столкновения движется не только в одну сторону.

...В последние дни враг начал привлекать к наступательным действиям бронетехнику: танки, БМП. Иногда это бывает один-два, иногда больше".

Детали: Он добавил, что ранее россияне применяли тактику малых пехотных групп. 

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Прямая речь: "Там в основном нам противостоит регулярная российская армия, хорошо обученная, иногда спецназовцы, иногда десантура и обычные мотострелковые батальоны".

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Темы: АвдеевкаРосcиявойнаармия
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