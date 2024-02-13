Байден закликає до 6-тижневого припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ

Президент США Джо Байден закликав до припинення бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС щонайменше на шість тижнів.

Джерело: Bloomberg із посиланням на заяву Байдена

Деталі: Таку заяву Байден зробив після зустрічі з королем Йорданії Абдаллою II у Білому домі.

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На думку президента Штатів, така пауза "принесла б негайний і тривалий період спокою в Газі щонайменше на шість тижнів, після чого ми могли б використати час для побудови чогось більш міцного".

Байден додав, що "ключові складові угод вже на столі", а США "зроблять все можливе, щоб вони відбулися".

У публікації йдеться, що Байден і Абдалла зустрілися на тлі зростаючого занепокоєння щодо можливого наземного наступу Ізраїлю на місто Рафах, що загрожує подальшим загостренням напруженості, а також гуманітарної кризи в регіоні.

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Байден сказав, що вони з королем обговорили ситуацію в Рафаху і те, як доставити більше допомоги в Газу.

Абдалла зауважив: "Ми не можемо дозволити собі ізраїльську атаку на Рафах. Це неодмінно призведе до ще однієї гуманітарної катастрофи… Зараз нам потрібне тривале припинення вогню. Ця війна повинна закінчитися".

Абдалла додав, що США, їхні арабські партнери та інші країни повинні активізувати зусилля для досягнення припинення вогню, негайно "працюючи над створенням політичного горизонту, який приведе до справедливого і всеосяжного миру на основі рішення про дві держави".

Візит Абдалли відбувся в той час, коли ізраїльські сили завдали нових авіаударів по Рафаху в понеділок, напередодні можливих наземних операцій в місті, де знайшли притулок понад мільйон людей.

Багато біженців втекли з півночі Гази після того, як Ізраїль розпочав військову кампанію у відповідь ХАМАСу після нападу, влаштованого угрупованням 7 жовтня.

Що передувало: Байден провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої обговорювали, зокрема, плани ізраїльської армії провести операцію у місті Рафах на півдні сектора Гази.