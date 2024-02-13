Байден призывает к 6-недельному прекращению огня в Секторе Газа – СМИ

Президент США Джо Байден призвал к прекращению боевых действиях между Израилем и ХАМАС по меньшей мере на шесть недель.

Источник: Bloomberg со ссылкой на заявление Байдена

Детали: Такое заявление Байден сделал после встречи с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме.

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По мнению президента Штатов, такая пауза "принесла бы немедленный и длительный период спокойствия в Газе минимум на шесть недель, после чего мы могли бы использовать время для построения чего-то более прочного".

Байден добавил, что "ключевые составляющие соглашений уже на столе", а США "сделают все возможное, чтобы они состоялись".

В публикации говорится, что Байден и Абдалла встретились на фоне растущего беспокойства относительно возможного наземного наступления Израиля на город Рафах, что грозит дальнейшим обострением напряженности, а также гуманитарного кризиса в регионе.

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Байден сказал, что они с королем обсудили ситуацию в Рафахе и то, как доставить больше помощи в Газу.

Абдалла заметил: "Мы не можем позволить себе израильскую атаку на Рафах. Это непременно приведет к еще одной гуманитарной катастрофе... Сейчас нам нужно длительное прекращение огня. Эта война должна закончиться".

Абдалла добавил, что США, их арабские партнеры и другие страны должны активизировать усилия для достижения прекращения огня, немедленно "работая над созданием политического горизонта, который приведет к справедливому и всеобъемлющему миру на основе решения о двух государствах".

Визит Абдаллы состоялся в то время, когда израильские силы нанесли новые авиаудары по Рафаху в понедельник, накануне возможных наземных операций в городе, где нашли убежище более миллиона человек.

Многие беженцы бежали с севера Газы после того, как Израиль начал военную кампанию в ответ ХАМАСу после нападения, устроенного группировкой 7 октября.

Что предшествовало: Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого обсуждали, в частности, планы израильской армии провести операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.