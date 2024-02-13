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Єрмак онлайн зустрівся з українськими послами в 82 країнах для підготовки Саміту миру

"Українська правда"Вівторок, 13 лютого 2024, 14:28
Єрмак онлайн зустрівся з українськими послами в 82 країнах для підготовки Саміту миру
фото з сайту президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів нараду з керівниками 82 закордонних дипломатичних установ України, присвячену підготовці до першого Саміту миру на рівні лідерів держав та урядів. 

Джерело: пресслужба президента

Пряма мова Єрмака: "Безумовно, на ньому йтиметься про головні спільні принципи щодо поваги до міжнародного права, Статуту ООН, про роботу над спільним планом досягнення справедливого, всеосяжного та стійкого миру й відновленням територіальної цілісності України в межах кордонів 1991 року".

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Деталі: Єрмак зазначив, що наразі триває активна підготовча робота до проведення Саміту миру на рівні лідерів у Швейцарії, про що було домовлено під час зустрічі президента Володимира Зеленського і президентки Швейцарської конфедерації Віоли Амхерд у середині січня 2024 року.

Єрмак розповів, що українська сторона підготувала своє бачення проєкту результатів роботи Саміту.

У заході взяли участь: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заступник керівника Офісу глави держави Ігор Жовква, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, радники керівника Офісу президента Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Крім того, на нараді був обговорений статус приєднання до Спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року, до якої вже долучилися 32 держави.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 14 січня у швейцарському Давосі відбулася зустріч на рівні радників з національної безпеки щодо української "формули миру".
  • 15 січня після переговорів із президенткою країни Віолою Амгерд Зеленський заявив, що хоче бачити у Києві на майбутній конференції з питань миру на найвищому рівні всі держави, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України.

Теми: Андрій Єрмакміжнародна спільнотаміжнародні відносиниОфіс президента
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