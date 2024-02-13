Ермак онлайн встретился с украинскими послами в 82 странах для подготовки Саммита мира
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел совещание с руководителями 82 зарубежных дипломатических учреждений Украины, посвященное подготовке к первому Саммиту мира на уровне лидеров государств и правительств.
Источник: пресс-служба президента
Прямая речь Ермака: "Безусловно, на нем речь пойдет о главных общих принципах уважения международного права, Устава ООН, о работе над совместным планом достижения справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира и восстановлением территориальной целостности Украины в пределах границ 1991 года".
Детали: Ермак отметил, что сейчас идет активная подготовительная работа к проведению Саммита мира на уровне лидеров в Швейцарии, о чем было договорено во время встречи президента Владимира Зеленского и президента Швейцарской конфедерации Виолы Амхерд в середине января 2024 года.
Ермак рассказал, что украинская сторона подготовила свое видение проекта результатов работы Саммита.
В мероприятии приняли участие: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, советники руководителя Офиса президента Дарья Заривна и Александр Бевз.
Кроме того, на совещании был обсужден статус присоединения к Совместной декларации G7 о поддержке Украины от 12 июля 2023 года, к которой уже присоединились 32 государства.
Предыстория:
- 14 января в швейцарском Давосе состоялась встреча на уровне советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира".
- 15 января после переговоров с президентом страны Виолой Амгерд Зеленский заявил, что хочет видеть в Киеве на предстоящей конференции по вопросам мира на высшем уровне все государства, которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины.