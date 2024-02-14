В Селидово из-за обстрелов погибли три человека, среди них беременная и ребенок
По состоянию на утро 14 февраля известно о трех погибших и 12 раненых людей из-за того, что Россия ночью обстреливала Селидово Донецкой области.
Источник: Селидовская ГВА, Донецкая областная прокуратура
Детали: В ночь на 14 февраля российские оккупационные войска попали по гражданским объектам г.Селидово.
По данным горадминистрации, в результате этого ранения получили 12 жителей, четверо из них дети. Погибли 3 гражданских лица, среди них один ребенок.
Повреждены 9 многоквартирных жилых домов и здания центральной городской больницы.
По данным прокуратуры, в 23:30 оккупанты нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в г. Селидово, в результате чего разрушен целый подъезд.
Ранения различной степени тяжести получили 5 человек, среди которых трое детей 7, 12 и 16 лет. Также получил телесные повреждения 52-летний мужчина, который проходил мимо многоэтажки.
Пострадавшие с минно-взрывными травмами, переломами позвоночника, ушибами, осколочными ранениями доставлены в больницу.
В 01:00 армия государства-агрессора обстреляла медицинское учреждение. От попадания средств поражения погибли трое гражданских: 38-летняя женщина, которая находилась в больнице на сохранении беременности, и 36-летняя мать с сыном 9 лет. Также получили травмы 6 пациентов. Самому старшему – 76 лет, самой младшей крохе 15 февраля должно исполниться 6 месяцев.
Кроме того, повреждены многоквартирные жилые дома и автомобили.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Предыстория:
- Россияне ударили по Селидово поздно вечером 13 февраля. Попали в 5-этажку: 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью, под завалами люди.
- Ночью 14 февраля оккупанты второй раз обстреляли Селидово в Донецкой области. Ранен один человек, около 100 пациентов больницы эвакуируют в другие города.
УП: Новость дополнена после публикации.