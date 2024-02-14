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Удар по Селидовому: рятувальники та поліція показали наслідки атаки

Тетяна ЛозовенкоСереда, 14 лютого 2024, 12:00
Удар по Селидовому: рятувальники та поліція показали наслідки атаки
Селидове 14 лютого, фото поліції

Основний удар російських окупантів по лікарні в Селидовому прийшовся на пологове відділення медзакладу, аварійно-рятувальні роботи завершені.

Джерело: ДСНС, речниця ГУ ДСНС України в Донецькій області Вероніка Бахал в ефірі "Суспільне. Спротив", поліція Донецької області 

Дослівно ДСНС: "Окупанти вдарили по лікарні близько першої ночі. Основний удар був по пологовому відділенні. Загалом у закладі на той час було майже 200 людей, десятки пацієнтів – у важкому стані. Їх евакуювали до інших медзакладів області. 

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Рятувальникам вдалось врятувати 6-місячну дитину. 6 людей, серед яких також є дитина, отримали поранення. З-під завалів вилучені тіла 3 людей, серед них – дитина 2015 року народження".

Деталі: Речниця ДСНС області Вероніка Бахал уточнила, що на момент ракетного удару по лікарні там перебувало близько 149 пацієнтів. За попередньою інформацією, аварійно-рятувальні роботи завершені.

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Передісторія: 

  • Росіяни вдарили по Селидовому пізно ввечері 13 лютого. Поцілили у 5-поверхівку: 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю, під завалами люди.
  • Вночі 14 лютого окупанти вдруге обстріляли Селидове у Донецькій області. Поранено одну людину, близько 100 пацієнтів лікарні евакуйовують у інші міста.

Теми: Донецька областьобстрілвоєнні злочини
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