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Удар по Селидовому: спасатели и полиция показали последствия атаки

Татьяна ЛозовенкоСреда, 14 февраля 2024, 12:00
Удар по Селидовому: спасатели и полиция показали последствия атаки
Селидово 14 февраля, фото полиции

Основной удар российских оккупантов по больнице в Селидово пришелся на родильное отделение медучреждения, аварийно-спасательные работы завершены.

Источник: ГСЧС, пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал в эфире "Суспільне. Сопротивление", полиция Донецкой области 

Дословно ДСНС: "Оккупанты ударили по больнице около часа ночи. Основной удар был по родильному отделению. Всего в заведении в то время было почти 200 человек, десятки пациентов - в тяжелом состоянии. Их эвакуировали в другие медучреждения области. 

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Спасателям удалось спасти 6-месячного ребенка. 6 человек, среди которых также есть ребенок, получили ранения. Из-под завалов изъяты тела 3 человек, среди них - ребенок 2015 года рождения".

Детали: Пресс-секретарь ГСЧС области Вероника Бахал уточнила, что на момент ракетного удара по больнице там находилось около 149 пациентов. По предварительной информации, аварийно-спасательные работы завершены.

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Темы: Донецкая областьобстрелвоенные преступления
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