У британській розвідці припустили, як РФ могла запустити ракети "Циркон"
Розвідка Великої Британії оцінила інформацію про можливе застосування Росією ракет "Циркон" проти України та припустила, що для запуску росіяни використали систему берегової оборони К-300 наземного базування.
Джерело: як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді британського Міноборони про російсько-українську війну за 14 лютого
Деталі: Відомство посилається на звіт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який повідомив, що 7 лютого російські окупанти застосували ракету 3М22 "Циркон" під час атаки на Україну, яка, як стверджує РФ, є гіперзвуковою.
Розвідка наводить російські дані, згідно з якими ракета здатна розвивати швидкість 9 Махів і має дальність польоту до 1000 км. Вона спочатку була розроблена для російського флоту.
Водночас у розвідці наголошують, що у Чорному морі РФ не має кораблів, здатних нести ці ракети, тому виникає питання щодо способу їх запуску.
У відомстві припускають, що для цього була пристосована російська система берегової оборони К-300 наземного базування.
"Якщо її використання підтвердиться, це стане серйозним викликом для української ППО через її швидкість і маневреність", – йдеться у повідомленні.
У розвідці наголошують, що росіяни випробовують нову оперативну систему озброєнь в умовах реального конфлікту для забезпечення впевненості і демонстрації спроможностей.
У попередньому огляді йшлося про запропонований в РФ законопроєкт про підвищення віку військовослужбовців-контрактників, який, однак, навряд чи допоможе підвищити боєздатність російської армії.
Перед цим розвідка Великої Британії розповіла про створення в РФ нового військового інституту, що означає дедалі більшу мілітаризацію вищої освіти в країні.