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В британской разведке предположили, как РФ могла запустить ракеты "Циркон"

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 14 февраля 2024, 12:29
В британской разведке предположили, как РФ могла запустить ракеты Циркон
Пуск "Циркона". Фото с сайта Defense Express

Разведка Великобритании оценила информацию о возможном применении Россией ракет "Циркон" против Украины и предположила, что для запуска россияне использовали систему береговой обороны К-300 наземного базирования.

Источник: как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны о российско-украинской войне за 14 февраля

Детали: Ведомство ссылается на отчет Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, сообщившего, что 7 февраля российские оккупанты применили во время атаки на Украину ракету 3М22 "Циркон", которая, как утверждает РФ, является гиперзвуковой.

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Разведка приводит российские данные, согласно которым ракета способна развивать скорость 9 Махов и имеет дальность полета до 1000 км. Она изначально была разработана для российского флота.

В то же время в разведке отмечают, что в Черном море РФ не имеет кораблей, способных нести эти ракеты, поэтому возникает вопрос о способе их запуска.

В ведомстве предполагают, что для этого была приспособлена российская система береговой обороны К-300 наземного базирования.

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"Если ее использование подтвердится, это станет серьезным вызовом для украинской ПВО из-за ее скорости и маневренности", – говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что россияне испытывают новую оперативную систему вооружений в условиях реального конфликта для обеспечения уверенности и демонстрации возможностей.

В предыдущем обзоре говорилось о предложенном в РФ законопроекте о повышении возраста военнослужащих-контрактников, который, однако, вряд ли поможет повысить боеспособность российской армии.

Перед этим разведка Великобритании рассказала о создании в РФ нового военного института, что означает все большую милитаризацию высшего образования в стране.

Темы: разведкаВеликобританиявойна
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