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Командування подбало про запасні шляхи постачання в Авдіївку – речник "Таврії"

Олена РощінаСереда, 14 лютого 2024, 13:13
Командування подбало про запасні шляхи постачання в Авдіївку – речник Таврії
Розбитий будинок в Авдіївці, скриншот із відео УП

В Авдіївці Донецької області ідуть вуличні бої, командування передбачило запасні шляхи постачання до міста на випадок, якщо російські війська перекриють основний логістичний шлях.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону вранці 14 лютого

Пряма мова: "Станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення є динамічною і може змінюватися буквально щогодини. Наші війська докладають всіх можливих зусиль, щоб утримати визначені позиції. 

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На той випадок, якщо основна логістична артерія буде перерізана противником, нашим командуванням передбачені запасні шляхи постачання".

Деталі: Коментуючи тезу про перехід російських військ від так званих "м'ясних штурмів" до роботи малими штурмовими групами, Лиховій сказав, що в Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої і обстановка диктує певну зміну тактики. 

За словами речника ОСУВ "Таврія", ситуація є гнучкою, динамічною, "напруженою, але контрольованою". У деякі дні ворог застосовує бронегрупи на півдні й півночі міста, а в деякі дні працює малими штурмовими групами. 

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Пряма мова: "На одному з порівняно невеликих відрізків лінії бойового зіткнення на Авдіївському напрямку ворог застосовував штурмові малі піхотні групи, але одразу з 5-6 бригад. Це свідчить про інтенсивність боїв, які ведуться, і ворожу навалу, яка там зосереджена.

Загалом на авдіївському напрямку ворог зосередив близько 50 тисяч осіб особового складу".

Деталі: Лиховій сказав, що важливо тримати кожен клаптик української землі, але бійці не тримають "купи каміння, купи обгорілого заліза", а коли ситуація стає найскладнішою, головне – зберегти життя бійців і відвести їх на інший рубіж.

За його словами, тримати Авдіївку важливо, щоб фронт не посунувся далі й міста на захід від Авдіївки не були знищені. 

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Теми: АвдіївкаДонецька областьвійна
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