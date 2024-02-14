Командування подбало про запасні шляхи постачання в Авдіївку – речник "Таврії"
В Авдіївці Донецької області ідуть вуличні бої, командування передбачило запасні шляхи постачання до міста на випадок, якщо російські війська перекриють основний логістичний шлях.
Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону вранці 14 лютого
Пряма мова: "Станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення є динамічною і може змінюватися буквально щогодини. Наші війська докладають всіх можливих зусиль, щоб утримати визначені позиції.
На той випадок, якщо основна логістична артерія буде перерізана противником, нашим командуванням передбачені запасні шляхи постачання".
Деталі: Коментуючи тезу про перехід російських військ від так званих "м'ясних штурмів" до роботи малими штурмовими групами, Лиховій сказав, що в Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої і обстановка диктує певну зміну тактики.
За словами речника ОСУВ "Таврія", ситуація є гнучкою, динамічною, "напруженою, але контрольованою". У деякі дні ворог застосовує бронегрупи на півдні й півночі міста, а в деякі дні працює малими штурмовими групами.
Пряма мова: "На одному з порівняно невеликих відрізків лінії бойового зіткнення на Авдіївському напрямку ворог застосовував штурмові малі піхотні групи, але одразу з 5-6 бригад. Це свідчить про інтенсивність боїв, які ведуться, і ворожу навалу, яка там зосереджена.
Загалом на авдіївському напрямку ворог зосередив близько 50 тисяч осіб особового складу".
Деталі: Лиховій сказав, що важливо тримати кожен клаптик української землі, але бійці не тримають "купи каміння, купи обгорілого заліза", а коли ситуація стає найскладнішою, головне – зберегти життя бійців і відвести їх на інший рубіж.
За його словами, тримати Авдіївку важливо, щоб фронт не посунувся далі й міста на захід від Авдіївки не були знищені.
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