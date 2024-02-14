Командование позаботилось о запасных путях снабжения в Авдеевку – спикер "Таврии"

В Авдеевке Донецкой области идут уличные бои, командование предусмотрело запасные пути снабжения в город на случай, если российские войска перекроют основной логистический путь.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона утром 14 февраля

Прямая речь: "По состоянию на сейчас ситуация на линии боевого соприкосновения является динамичной и может меняться буквально каждый час. Наши войска прилагают все возможные усилия, чтобы удержать определенные позиции.

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На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана противником, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения".

Детали: Комментируя тезис о переходе российских войск от так называемых "мясных штурмов" к работе малыми штурмовыми группами, Лиховий сказал, что в Авдеевке уже несколько дней продолжаются уличные бои и обстановка диктует определенную смену тактики.

По словам представителя ОСУВ "Таврия", ситуация является гибкой, динамичной, "напряженной, но контролируемой". В некоторые дни враг применяет бронегруппы на юге и севере города, а в некоторые дни работает малыми штурмовыми группами.

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Прямая речь: "На одном из сравнительно небольших отрезков линии боевого соприкосновения на Авдеевском направлении враг применял штурмовые малые пехотные группы, но сразу из 5-6 бригад. Это свидетельствует об интенсивности боев, которые ведутся, и вражеском сосредоточении.

Всего на авдеевском направлении враг сосредоточил около 50 тысяч человек личного состава".

Детали: Лиховий сказал, что важно держать каждый клочок украинской земли, но бойцы не держат "кучи камней, кучи обгоревшего железа", а когда ситуация становится сложной, главное – сохранить жизни бойцов и отвести их на другой рубеж.

По его словам, держать Авдеевку важно, чтобы фронт не подвинулся дальше и города западнее Авдеевки не были уничтожены.

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