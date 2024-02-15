Усі ракети, які летіли на Київ, знищили − КМВА
Усі ракети, які російські окупанти запустили по Києву вночі 15 лютого, вдалося знищити, повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Джерело: КМВА у Telegram
Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Черговий ракетний удар по Україні. Удар − комбінований. Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені".
Деталі: Він додав, що про точну кількість та тип ракет розкажуть Повітряні сили.
За попередніми даними, у столиці минулося без жертв та руйнувань.
"Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі. Дякуємо воїнам ППО за відмінну роботу", − підсумував Попко.
Передісторія:
- В ніч на 15 лютого російські окупанти з кількох бомбардувальників Ту-95мс запустили ракети по Україні. У різних областях працювала ППО і лунали вибухи.