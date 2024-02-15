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Усі ракети, які летіли на Київ, знищили − КМВА

Ірина БалачукЧетвер, 15 лютого 2024, 07:17
Усі ракети, які летіли на Київ, знищили − КМВА
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Усі ракети, які російські окупанти запустили по Києву вночі 15 лютого, вдалося знищити, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Джерело: КМВА у Telegram

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Черговий ракетний удар по Україні. Удар − комбінований. Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені".

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Деталі: Він додав, що про точну кількість та тип ракет розкажуть Повітряні сили.

За попередніми даними, у столиці минулося без жертв та руйнувань.

"Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі. Дякуємо воїнам ППО за відмінну роботу", − підсумував Попко.

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Теми: Київракетний ударПовітряні сили ЗСУ
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