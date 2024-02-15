Все ракеты, которые летели на Киев, уничтожили − КГВА
Все ракеты, которые российские оккупанты запустили по Киеву ночью 15 февраля, удалось уничтожить, сообщает Киевская городская военная администрация.
Источник: КГВА в Telegram
Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Очередной ракетный удар по Украине. Удар − комбинированный. В частности, ракеты различного типа враг направил и на Киев. Они заходили на город с разных направлений. Воздушная тревога в столице продолжалась более 2 часов. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, которые летели на Киев, были уничтожены".
Детали: Он добавил, что о точном количестве и типе ракет расскажут Воздушные силы.
По предварительным данным, в столице обошлось без жертв и разрушений.
"Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме. Спасибо воинам ПВО за отличную работу", − подытожил Попко.
Предыстория:
- В ночь на 15 февраля российские оккупанты с нескольких бомбардировщиков Ту-95мс запустили ракеты по Украине. В разных областях работала ПВО и раздавались взрывы.