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Все ракеты, которые летели на Киев, уничтожили − КГВА

Ирина БалачукЧетверг, 15 февраля 2024, 07:17
Все ракеты, которые летели на Киев, уничтожили − КГВА
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Все ракеты, которые российские оккупанты запустили по Киеву ночью 15 февраля, удалось уничтожить, сообщает Киевская городская военная администрация.

Источник: КГВА в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Очередной ракетный удар по Украине. Удар − комбинированный. В частности, ракеты различного типа враг направил и на Киев. Они заходили на город с разных направлений. Воздушная тревога в столице продолжалась более 2 часов. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, которые летели на Киев, были уничтожены".

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Детали: Он добавил, что о точном количестве и типе ракет расскажут Воздушные силы.

По предварительным данным, в столице обошлось без жертв и разрушений.

"Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме. Спасибо воинам ПВО за отличную работу", − подытожил Попко.

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Темы: Киевракетный ударВоздушные силы ВСУ
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