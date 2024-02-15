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ЗСУ за добу знищили 950 окупантів, 54 артсистеми і корабель

Ірина БалачукЧетвер, 15 лютого 2024, 08:14
ЗСУ за добу знищили 950 окупантів, 54 артсистеми і корабель
Фото: Генштаб ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 950 окупантів, знищили 47 ББМ, 9 танків і 1 корабель ЧФ РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.02.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 399 090 (+950) осіб,
  • танків − 6 442 (+9) од,
  • бойових броньованих машин − 12 090 (+47) од,
  • артилерійських систем − 9 620 (+54) од,
  • РСЗВ − 984 (+0) од,
  • засобів ППО − 671 (+0) од,
  • літаків − 332 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 404 (+33) од,
  • крилатих ракет − 1 882 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 25 (+1) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 691 (+29) од,
  • спеціальної техніки − 1 524 (+1) од.

Дані уточнюються.

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Теми: Росіявтрати у війні
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