ЗСУ за добу знищили 950 окупантів, 54 артсистеми і корабель
Четвер, 15 лютого 2024, 08:14
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 950 окупантів, знищили 47 ББМ, 9 танків і 1 корабель ЧФ РФ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.02.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 399 090 (+950) осіб,
- танків − 6 442 (+9) од,
- бойових броньованих машин − 12 090 (+47) од,
- артилерійських систем − 9 620 (+54) од,
- РСЗВ − 984 (+0) од,
- засобів ППО − 671 (+0) од,
- літаків − 332 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 404 (+33) од,
- крилатих ракет − 1 882 (+0) од,
- кораблів/катерів − 25 (+1) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 691 (+29) од,
- спеціальної техніки − 1 524 (+1) од.
Дані уточнюються.
Передісторія:
- У середу співрозмовники "Української правди" в ГУР повідомили, що дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі вранці 14 лютого.
- Згодом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля ЧФ РФ "Цезар Куніков" у Чорному морі вночі 14 лютого.
- У Головному управлінні розвідки повідомили, що ВДК "Цезар Куніков" потопили за допомогою морських дронів "Магура V5".
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