ВСУ за сутки уничтожили 950 оккупантов, 54 артсистемы и корабль
Четверг, 15 февраля 2024, 08:14
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 950 оккупантов, уничтожили 47 ББМ, 9 танков и 1 корабль ЧФ РФ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 399 090 (+950) человек,
- танков − 6 442 (+9) ед,
- боевых бронированных машин − 12 090 (+47) ед,
- артиллерийских систем − 9 620 (+54) ед,
- РСЗО − 984 (+0) ед,
- средств ПВО − 671 (+0) ед,
- самолетов − 332 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 404 (+33) ед,
- крылатых ракет − 1 882 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 25 (+1) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 691 (+29) ед,
- специальной техники − 1 524 (+1) ед.
Данные уточняются.
Предыстория:
- В среду собеседники "Украинской правды" в ГУР сообщили, что дроны Главного управления разведки подбили российкий большой десантный корабль " Цезарь Куников" в Черном море утром 14 февраля.
- Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил информацию об уничтожении большого десантного корабля ЧФ РФ "Цезарь Куников" в Черном море ночью 14 февраля.
- В Главном управлении разведки сообщили, что БДК "Цезарь Куников" потопили с помощью морских дронов "Магура V5".
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