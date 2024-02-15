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ВСУ за сутки уничтожили 950 оккупантов, 54 артсистемы и корабль

Ирина БалачукЧетверг, 15 февраля 2024, 08:14
ВСУ за сутки уничтожили 950 оккупантов, 54 артсистемы и корабль
Фото: Генштаб ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 950 оккупантов, уничтожили 47 ББМ, 9 танков и 1 корабль ЧФ РФ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.02.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 399 090 (+950) человек,
  • танков − 6 442 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 090 (+47) ед,
  • артиллерийских систем − 9 620 (+54) ед,
  • РСЗО − 984 (+0) ед,
  • средств ПВО − 671 (+0) ед,
  • самолетов − 332 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 404 (+33) ед,
  • крылатых ракет − 1 882 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 25 (+1) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 691 (+29) ед,
  • специальной техники − 1 524 (+1) ед.

Данные уточняются.

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Темы: Росcияпотери в войне
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