ВСУ за сутки уничтожили 950 оккупантов, 54 артсистемы и корабль

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 950 оккупантов, уничтожили 47 ББМ, 9 танков и 1 корабль ЧФ РФ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.02.24 ориентировочно составили:

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личного состава − около 399 090 (+950) человек,

танков − 6 442 (+9) ед,

боевых бронированных машин − 12 090 (+47) ед,

артиллерийских систем − 9 620 (+54) ед,

РСЗО − 984 (+0) ед,

средств ПВО − 671 (+0) ед,

самолетов − 332 (+0) ед,

вертолетов − 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 404 (+33) ед,

крылатых ракет − 1 882 (+0) ед,

кораблей/катеров − 25 (+1) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 12 691 (+29) ед,

специальной техники − 1 524 (+1) ед.

Данные уточняются.

Предыстория: