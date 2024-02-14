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Генштаб підтвердив знищення російського ВДК "Цезар Куніков"

Ірина БалачукСереда, 14 лютого 2024, 09:35
Генштаб підтвердив знищення російського ВДК Цезар Куніков
ВДК "Цезар Куніков". Фото з сайту ЧФ РФ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля ЧФ РФ "Цезар Куніков" у Чорному морі вночі 14 лютого.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно ГШ: "Збройні сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков"".

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Деталі: Зазначається, що у момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.

Пізніше у Головному управлінні розвідки повідомили, що ВДК "Цезар Куніков" потопили за допомогою морських дронів "Магура V5" і показали відео атаки. 

Для довідки: На сайті ЧФ РФ повідомляють, що "Цезар Куніков" − це великий десантний корабель проекту 775. Його довжина − 112,5 м, ширина − 15 м, осадка − 3,7 м. Він несе озброєння: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 "Град-М".

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Екіпаж − 87 осіб.

Повідомляється, що корабель можна використовувати для постановки мінних загороджень. БДК також може бути використаний при різних варіантах завантаження: 150 осіб десанту і 10 танків типу Т-55 з екіпажем в 40 осіб; 12 плаваючих танків ПТ-76 з екіпажем в 36 осіб; підрозділ у складі 3 танків типу Т-55 з екіпажем в 12 осіб, 3 120-мм мінометів, 3 бойових машин типу 2Г 27, 4 автомобілі ЗІЛ-130, 4 ГАЗ-66 та одного легкового позашляховика ГАЗ-69.

Особовий склад десанту − 147 осіб десанту. Корабель здатний перевезти вантаж вагою 650 т на відстань 4700 миль.

За даними Вікіпедії, радянський офіцер, командир десантного загону, Цезар Львович Куніков, ім’ям якого названий ВДК, помер 14 лютого 1943 року і був похований у Геленджику, де російський диктатор Володимир Путін має бункер.

Що було раніше: ВДК "Цезар Куніков" на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був у порту Бердянська і зазнав пошкоджень, коли українські сили в березні 2022 року затопили ВДК "Саратов".

Передісторія:

 

Теми: Чорне мореЧФ Росіїбезпілотники
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