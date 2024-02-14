Атакували дронами "Магура": розвідники показали, як потопили "Цезаря Кунікова"
Великий десантний корабель росіян "Цезар Куніков" потопили за допомогою морських дронів "Магура V5", повідомили у Головному управлінні розвідки.
Джерело: ГУР МОУ
Дослівно розвідка: "14 лютого Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков" Чорноморського флоту держави-агресора Росії. Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України".
Деталі: Повідомляється, що реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24.
Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5". Це сталося у Чорному морі неподалік міста Алупка у тимчасово окупованого Криму.
"У підсумку "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому. Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала. Слава Україні!", − наголосили у розвідці.
Деталі: ГУР зазначає, що ВДК "Цезар Куніков" проекту 775 − одне із найновіших російських суден.
Цей корабель міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Росія його вже використоврувала під час воєн проти Грузії, Сирії та України.
Що було раніше: ВДК "Цезар Куніков" на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був у порту Бердянська і зазнав пошкоджень, коли українські сили в березні 2022 року затопили ВДК "Саратов".
Передісторія:
- Раніше російське міноборони повідомило, що вночі 14 лютого ППО нібито збила 6 дронів в акваторії Чорного моря.
- Водночас у Telegram-каналах з’явилася інформація, що в районі Алупки − Кацівелі у морі щось палає. Також повідомляється, що в цьому районі низько над водою кружляють два вертольоти Мі-8.
- Telegram-канал "Кримський вітер" писав, що нібито дрони підбили великий десантний корабель.
- Згодом в районі Фороса помітили ще й пошуково-рятувальний вертоліт Ка-27.
- Співрозмовники "Української правди" в ГУР повідомили, що дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі вранці 14 лютого.
- Згодом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля ЧФ РФ "Цезар Куніков" у Чорному морі вночі 14 лютого.