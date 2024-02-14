Атакували дронами "Магура": розвідники показали, як потопили "Цезаря Кунікова"

Великий десантний корабель росіян "Цезар Куніков" потопили за допомогою морських дронів "Магура V5", повідомили у Головному управлінні розвідки.

Джерело: ГУР МОУ

Дослівно розвідка: "14 лютого Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков" Чорноморського флоту держави-агресора Росії. Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України".

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Деталі: Повідомляється, що реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24.

Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5". Це сталося у Чорному морі неподалік міста Алупка у тимчасово окупованого Криму.

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"У підсумку "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому. Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала. Слава Україні!", − наголосили у розвідці.

Деталі: ГУР зазначає, що ВДК "Цезар Куніков" проекту 775 − одне із найновіших російських суден.

Цей корабель міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Росія його вже використоврувала під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

Що було раніше: ВДК "Цезар Куніков" на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був у порту Бердянська і зазнав пошкоджень, коли українські сили в березні 2022 року затопили ВДК "Саратов".

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