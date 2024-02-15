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Українські захисники вночі збили 13 ракет з 26

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 15 лютого 2024, 09:13
Українські захисники вночі збили 13 ракет з 26
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Повітряні сили та Сили оборони в ніч на 15 лютого знищили 13 ракет з 26, запущених Росією.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів: 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс); 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька область); 2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ); 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької обл., Курська область); 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область).

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Силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів".

Деталі: Зокрема, знищено 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23; 2 крилаті ракети "Калібр"; 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

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Теми: Повітряні сили ЗСУракетний удар
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