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Украинские защитники ночью сбили 13 ракет из 26

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 15 февраля 2024, 09:13
Украинские защитники ночью сбили 13 ракет из 26
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Воздушные силы и Силы обороны в ночь на 15 февраля уничтожили 13 ракет из 26, запущенных Россией.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Всего зафиксировано пуски 26 ракет различных типов: 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Т-95мс (Энгельс); 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (Воронежская область); 2 крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск); 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (ТОТ Запорожской обл., Курская область); 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская область).

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Силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет различных типов".

Детали: В частности, уничтожено 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23; 2 крылатые ракеты "Калибр"; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

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Темы: Воздушные силы ВСУракетный удар
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