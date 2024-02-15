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"Авдіївське пекло": 3-тя ОШБр розповіла про критичну ситуацію в Авдіївці

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 15 лютого 2024, 09:44
Авдіївське пекло: 3-тя ОШБр розповіла про критичну ситуацію в Авдіївці
Авдіївка минулого року, фото Костянтин та Владислава Ліберови (@libkos)

Третя окрема штурмова бригада повідомила, що на Авдіївському напрямку двом бригадам ворога завдано критичного ураження, проте українським захисниками доводиться "воювати на 360 градусів", а росіяни перекидають до Авдіївки нові сили.

Джерело: 3-тя окрема штурмова бригада

Дослівно: "Авдіївське пекло. Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки. 

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Ситуація в місті на момент заведення бригади – надзвичайно критична.

Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на нашому відрізку складають орієнтовно 7 бригад.

…За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам Збройних сил Росії було завдано критичного ураження. Про точні втрати противника в особовому складі й техніці буде повідомлено згодом, після підтвердження необхідних даних. 

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Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби". 

Деталі: Командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький наголосив, що бійці демонструють безпрецедентний героїзм: "Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник".

Передісторія: 

  • 13 лютого ЗМІ повідомили, що Східне командування України передислокувало 3-ю штурмову бригаду в Авдіївку. 
  • Напередодні бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив про підкріплення, що йде на Авдіївський напрямок.

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Теми: АвдіївкаЗбройні силивійна
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