"Авдеевский ад": 3-я ОШБр рассказала о критической ситуации в Авдеевке

Авдеевка в прошлом году, фото Константин и Владислава Либеровы (@libkos)

Третья отдельная штурмовая бригада сообщила, что на Авдеевском направлении двум бригадам врага нанесено критическое поражение, однако украинским защитниками приходится "воевать на 360 градусов", а россияне перебрасывают в Авдеевку новые силы.

Источник: 3-я отдельная штурмовая бригада

Дословно: "Авдеевский ад. Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

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Ситуация в городе на момент заведения бригады – чрезвычайно критическая.

Отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на нашем отрезке составляют ориентировочно 7 бригад.

...За период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам Вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. О точных потерях противника в личном составе и технике будет сообщено позже, после подтверждения необходимых данных.

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В то же время объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск, и перебрасывает в город новые силы и средства".

Детали: Командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий отметил, что бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм: "Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых, и новых бригад, которые заводит противник".

Предыстория:

13 февраля СМИ сообщили, что Восточное командование Украины передислоцировало 3-ю штурмовую бригаду в Авдеевку.

Накануне бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о подкреплении, которое идет на Авдеевское направление.

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