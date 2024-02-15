Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Авдеевский ад": 3-я ОШБр рассказала о критической ситуации в Авдеевке

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 15 февраля 2024, 09:44
Авдеевский ад: 3-я ОШБр рассказала о критической ситуации в Авдеевке
Авдеевка в прошлом году, фото Константин и Владислава Либеровы (@libkos)

Третья отдельная штурмовая бригада сообщила, что на Авдеевском направлении двум бригадам врага нанесено критическое поражение, однако украинским защитниками приходится "воевать на 360 градусов", а россияне перебрасывают в Авдеевку новые силы.

Источник: 3-я отдельная штурмовая бригада

Дословно: "Авдеевский ад. Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. 

Реклама:

Ситуация в городе на момент заведения бригады – чрезвычайно критическая.

Отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на нашем отрезке составляют ориентировочно 7 бригад.

...За период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам Вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. О точных потерях противника в личном составе и технике будет сообщено позже, после подтверждения необходимых данных. 

ВИДЕО ДНЯ

В то же время объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск, и перебрасывает в город новые силы и средства". 

Детали: Командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий отметил, что бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм: "Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых, и новых бригад, которые заводит противник".

Предыстория:

  • 13 февраля СМИ сообщили, что Восточное командование Украины передислоцировало 3-ю штурмовую бригаду в Авдеевку.
  • Накануне бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о подкреплении, которое идет на Авдеевское направление.

Читайте также: "Ну как можно здесь жить, скажите?" Репортаж из разбитой Авдеевки

Темы: АвдеевкаВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Все новости...

Читайте УП В Google News

Воронка, как озеро, выбитые окна, разбитые крыши − последствия ракетного удара по Киевской области
Трамп сменил риторику: заявил, что сделает для Украины больше Байдена
В Авдеевке защитники где-то отходят, где-то отбивают позиции – ОСУВ "Таврия"
На алтайском оборонном предприятии РФ взрыв и густой дым: власти говорят о "хлопке"
Последние новости
11:16
В прошлом году в Украине зафиксировали новый антирекорд мошенничества
11:13
В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране
11:10
ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов
11:08
инфографикаКМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины
11:07
Миллиардер Безос завершил продажу 50 млн акций Amazon на 8,5 миллиарда долларов
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
11:01
Курс валют на 21 февраля: гривня продолжает стремительное падение
10:59
Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым
10:49
Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет
Все новости...
Реклама: