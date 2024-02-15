Трамп змінив риторику: заявив, що зробить для України більше за Байдена

Колишній президент США Дональд Трамп, який знову змагається за цю посаду, заявив перед прихильниками, що він зробить більше для захисту України, ніж нинішній американський лідер Джо Байден.

Джерело: Трамп на передвиборчому заході в Північному Чарльстоні, цитує "The New York Times"

Деталі: На передвиборчому мітингу Трамп заявив, що за президентства Байдена Володимир Путін "отримає все, що захоче, включно з Україною".

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"Це подарунок. У нього є дар", – додав Трамп.

За його словами, Байден "збирається віддати" Україну Путіну.

NYT зазначає, що Байден протягом багатьох місяців закликав світових лідерів і Конгрес США надати Україні більше військової допомоги, а Трамп підривав ці зусилля, але 14 лютого колишній президент спробував змінити сценарій, заявивши, що він зробить більше для захисту України, ніж Байден.

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Раніше Трамп не раз позитивно відгукувався про Путіна й запевняв, що вони добре ладнають, тож він зможе за добу зупинити війну між Росією й Україною.

Тепер Трамп назвав "компліментом" заяву Путіна про те, що для Росії нібито краще, щоб на виборах у США переміг Джо Байден. Путін нібито вважає, що Байден більш передбачуваний.

Байден неодноразово обіцяв допомагати Україні захищатися "стільки, скільки буде потрібно", а Трамп давав зрозуміти, що розгляне можливість дозволити Росії захопити частину України в рамках переговорів про "припинення війни".