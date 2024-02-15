Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп сменил риторику: заявил, что сделает для Украины больше Байдена

Елена РощинаЧетверг, 15 февраля 2024, 10:18
Трамп сменил риторику: заявил, что сделает для Украины больше Байдена
Дональд Трамп, фото Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп, который снова борется за эту должность, заявил перед сторонниками, что он сделает больше для защиты Украины, чем нынешний американский лидер Джо Байден.

Источник: Трамп на предвыборном мероприятии в Северном Чарльстоне, цитирует "The New York Times

Детали: На предвыборном митинге Трамп заявил, что при президентстве Байдена Владимир Путин "получит все, что захочет, включая Украину". 

Реклама:

"Это подарок. У него есть дар", – добавил Трамп.

По его словам, Байден "собирается отдать" Украину Путину.

NYT отмечает, что Байден в течение многих месяцев призывал мировых лидеров и Конгресс США предоставить Украине больше военной помощи, а Трамп подрывал эти усилия, но 14 февраля бывший президент попытался изменить сценарий, заявив, что он сделает больше для защиты Украины, чем Байден.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Трамп не раз положительно отзывался о Путине и уверял, что они хорошо ладят, поэтому он сможет за сутки остановить войну между Россией и Украиной. 

Теперь Трамп назвал "комплиментом" заявление Путина о том, что для России якобы лучше, чтобы на выборах в США победил Джо Байден. Путин якобы считает, что Байден более предсказуем.

Байден неоднократно обещал помогать Украине защищаться "столько, сколько потребуется", а Трамп давал понять, что рассмотрит возможность позволить России захватить часть Украины в рамках переговоров о "прекращении войны".

Темы: ТрампСШАБайденУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Все новости...

Читайте УП В Google News

Трамп
Трамп обрадовался, что Путин высказался за победу Байдена: Комплимент
Bloomberg: Советники Трампа обсудили возможности посадить Зеленского и Путина за стол переговоров
Генсек НАТО − Трампу: Хватит подрывать нашу безопасность
Последние новости
11:21
Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки
11:16
В прошлом году в Украине зафиксировали новый антирекорд мошенничества
11:13
В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране
11:10
ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов
11:08
инфографикаКМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины
11:07
Миллиардер Безос завершил продажу 50 млн акций Amazon на 8,5 миллиарда долларов
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
11:01
Курс валют на 21 февраля: гривня продолжает стремительное падение
10:59
Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым
Все новости...
Реклама: