Бывший президент США Дональд Трамп, который снова борется за эту должность, заявил перед сторонниками, что он сделает больше для защиты Украины, чем нынешний американский лидер Джо Байден.

Источник: Трамп на предвыборном мероприятии в Северном Чарльстоне, цитирует "The New York Times"

Детали: На предвыборном митинге Трамп заявил, что при президентстве Байдена Владимир Путин "получит все, что захочет, включая Украину".

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"Это подарок. У него есть дар", – добавил Трамп.

По его словам, Байден "собирается отдать" Украину Путину.

NYT отмечает, что Байден в течение многих месяцев призывал мировых лидеров и Конгресс США предоставить Украине больше военной помощи, а Трамп подрывал эти усилия, но 14 февраля бывший президент попытался изменить сценарий, заявив, что он сделает больше для защиты Украины, чем Байден.

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Ранее Трамп не раз положительно отзывался о Путине и уверял, что они хорошо ладят, поэтому он сможет за сутки остановить войну между Россией и Украиной.

Теперь Трамп назвал "комплиментом" заявление Путина о том, что для России якобы лучше, чтобы на выборах в США победил Джо Байден. Путин якобы считает, что Байден более предсказуем.

Байден неоднократно обещал помогать Украине защищаться "столько, сколько потребуется", а Трамп давал понять, что рассмотрит возможность позволить России захватить часть Украины в рамках переговоров о "прекращении войны".