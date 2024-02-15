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РФ стянула на Ореховское направление войск больше, чем на Авдеевское, планируют наступление – ОСУВ "Таврия"

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 15 февраля 2024, 12:02
РФ стянула на Ореховское направление войск больше, чем на Авдеевское, планируют наступление – ОСУВ Таврия
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Россия сконцентрировала на Ореховском направлении группировку больше, чем на Авдеевском. Вероятно, враг будет пытаться получить успехи в направлении деоккупированного села Роботино.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Группировка врага, которая сконцентрировалась на Ореховском направлении (Запорожская область - ред.) за последние несколько дней или недель, она по своим размерам превосходит в личном составе ту группировку, которая сейчас задействована на Авдеевском направлении

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Очевидно, что московиты туда вышли не на прогулку. 

Обращайте внимание на населенный пункт Роботино. Роботинский выступ, что южнее города Орехов, это деоккупированные летом территории. Похоже, россияне поставили задачу штурмовыми действиями получить там определенные успехи так же, как они их сейчас хотят получить в Авдеевке".

Напомним:

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Темы: Запорожская областьвойнаРосcияВооруженные силы
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