Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Після знищення "Цезаря Кунікова" ракетна небезпека з моря нікуди не поділася – Гуменюк

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 лютого 2024, 18:40
Після знищення Цезаря Кунікова ракетна небезпека з моря нікуди не поділася – Гуменюк
Наталія Гуменюк. фото з її Facebook

Попри знищення Силами оборони України чергового російського корабля, ракетна небезпека з Чорного моря не зникла.

Джерело: керівниця об’єднаного пресцентру Cил оборони півдня полковник Наталія Гуменюк в ефірі національного телемрафону

Пряма мова: "Вони все ж таки в Чорному морі є, хоча і затиснуті у південно-східній частині, але все ж таки вони там перебувають і сьогодні ще раз нагадали про те, що і "Калібри" в них є, і випустити вони їх можуть по території України. Це означає, що ракетна небезпека з моря нікуди не поділася, вона залишається.

Реклама:

Але ми пам’ятаємо про те, що вони мають певні складнощі з використанням цього потенціалу. Тим не менше, ворог досить підступний і не полишає спроб, і про це свідчить якраз крайній маршрут "Цезаря Кунікова". Ворог не полишає спроб переміщувати своє майно з Новоросійська в Севастополь і в зворотному порядку.

Це говорить про те, що вони продовжують облаштовувати свою логістику й інфраструктуру, намагаються облаштувати так, щоб переспорядження "Калібрів" і обслуговування ракетних установок відбувалося в тому пункті базування, де вони зараз і знаходяться".

Деталі: Гуменюк додала, що російський фрегат ракетоносій "Адмірал Макаров" продовжує нести бойове чергування та спроможний випускати ракети.

ВІДЕО ДНЯ

Полковник нагадала, що не лише масована ракетна атака ворога несе небезпеку, РФ також практикує точкові ракетні удари.

Що передувало: В ніч на 15 лютого Росія випустила по Україні 26 ракет різних типів, зокрема 2 крилаті ракети "Калібр" з Новоросійська.

Силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України було знищено 13 ракет різних типів, зокрема: 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23; 2 крилаті ракети "Калібр"; 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Теми: Чорне моревійнаракетний ударЧФ Росії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Пентагон назвав "стратегічним" вихід українських сил з Авдіївки

В ОК "Південь" спростували заяву Шойгу про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра

У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені

Бронювати робітників ОПК стане простіше: Мінстратегпром змінив правила

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Чорне море
ГУР перехопило розмову пілотів про корабель "Цезар Куніков": Уламки й масна пляма
Без затопленого "Цезаря Кунікова" у ЧФ РФ залишається 5 із 13 кораблів – ВМС України
Генштаб підтвердив знищення російського ВДК "Цезар Куніков"
Останні новини
10:49
Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде
10:45
Пропагандисти заявили про самогубство Z-блогера, який мав конфлікт із Соловйовим
10:36
Дронова війна. Як Україна здійснила технологічну революцію у сфері БпЛА
10:27
Буданов: У Росії немає сил, щоб захопити Донеччину і Луганщину цього року
10:24
фотоРосіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: 4 поранених
10:15
"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
10:08
Україна досі купує російський автогаз: як він потрапляє в країну
10:00
фотоАрхеологи дослідили напис на 2000-річній "бронзовій руці": ймовірно, це зразок стародавньої мови
09:50
У січні держава профінансувала соцвидатків майже на 37 мільярдів
09:38
Естонія не планує закривати кордон з РФ на час виборів Путіна
Усі новини...
Реклама: