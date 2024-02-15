Після знищення "Цезаря Кунікова" ракетна небезпека з моря нікуди не поділася – Гуменюк

Попри знищення Силами оборони України чергового російського корабля, ракетна небезпека з Чорного моря не зникла.

Джерело: керівниця об’єднаного пресцентру Cил оборони півдня полковник Наталія Гуменюк в ефірі національного телемрафону

Пряма мова: "Вони все ж таки в Чорному морі є, хоча і затиснуті у південно-східній частині, але все ж таки вони там перебувають і сьогодні ще раз нагадали про те, що і "Калібри" в них є, і випустити вони їх можуть по території України. Це означає, що ракетна небезпека з моря нікуди не поділася, вона залишається.

Реклама:

Але ми пам’ятаємо про те, що вони мають певні складнощі з використанням цього потенціалу. Тим не менше, ворог досить підступний і не полишає спроб, і про це свідчить якраз крайній маршрут "Цезаря Кунікова". Ворог не полишає спроб переміщувати своє майно з Новоросійська в Севастополь і в зворотному порядку.

Це говорить про те, що вони продовжують облаштовувати свою логістику й інфраструктуру, намагаються облаштувати так, щоб переспорядження "Калібрів" і обслуговування ракетних установок відбувалося в тому пункті базування, де вони зараз і знаходяться".

Деталі: Гуменюк додала, що російський фрегат ракетоносій "Адмірал Макаров" продовжує нести бойове чергування та спроможний випускати ракети.

ВІДЕО ДНЯ

Полковник нагадала, що не лише масована ракетна атака ворога несе небезпеку, РФ також практикує точкові ракетні удари.

Що передувало: В ніч на 15 лютого Росія випустила по Україні 26 ракет різних типів, зокрема 2 крилаті ракети "Калібр" з Новоросійська.

Силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України було знищено 13 ракет різних типів, зокрема: 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23; 2 крилаті ракети "Калібр"; 2 керовані авіаційні ракети Х-59.