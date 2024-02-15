После уничтожения "Цезаря Куникова" ракетная опасность с моря никуда не делась – Гуменюк

Несмотря на уничтожение Силами обороны Украины очередного российского корабля, ракетная опасность с Черного моря не исчезла.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга полковник Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Они все же в Черном море есть, хотя и зажаты в юго-восточной части, но все же они там находятся и сегодня еще раз напомнили о том, что и "Калибры" у них есть, и выпустить они их могут по территории Украины. Это означает, что ракетная опасность с моря никуда не делась, она остается.

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Но мы помним о том, что они имеют определенные сложности с использованием этого потенциала. Тем не менее, враг достаточно коварен и не оставляет попыток, и об этом свидетельствует как раз крайний маршрут "Цезаря Куникова". Враг не оставляет попыток перемещать свое имущество из Новороссийска в Севастополь и в обратном порядке.

Это говорит о том, что они продолжают обустраивать свою логистику и инфраструктуру, пытаются обустроить так, чтобы переснаряжение "Калибров" и обслуживание ракетных установок происходило в том пункте базирования, где они сейчас и находятся".

Детали: Гуменюк добавила, что российский фрегат ракетоноситель "Адмирал Макаров" продолжает нести боевое дежурство и способен выпускать ракеты.

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Полковник напомнила, что не только массированная ракетная атака врага несет опасность, РФ также практикует точечные ракетные удары.

Что предшествовало: В ночь на 15 февраля Россия выпустила по Украине 26 ракет различных типов, в том числе 2 крылатые ракеты "Калибр" из Новороссийска.

Силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины было уничтожено 13 ракет различных типов, в частности: 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23; 2 крылатые ракеты "Калибр"; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.