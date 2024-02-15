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Мбаппе може піти з ПСЖ влітку

Четвер, 15 лютого 2024, 20:08
Мбаппе може піти з ПСЖ влітку
Кілан Мбаппе. Фото: Getty Images

Нападник французького футбольного клубу ПСЖ Кілан Мбаппе повідомив президенту ФК Нассеру Аль-Хелайфі, що залишає команду влітку.

Джерело: видання Champion із посиланням на твіт інсайдера Фабріціо Романо

Деталі: Умови відходу ще повністю не погоджені, однак французький нападник піде з ПСЖ на правах вільного агента.

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Champion нагадує, що поточна пропозиція Мбаппе від іспанського ФК "Реал" менша, ніж була у 2022 році (130 млн євро за підписний бонус), але при цьому він все одно може стати найоплачуванішим гравцем мадридського клубу.

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У поточному сезоні Кіліан відіграв 30 матчів, у яких забив 31 гол та віддав сім результативних передач.

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