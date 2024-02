Мбаппе може піти з ПСЖ влітку

Нападник французького футбольного клубу ПСЖ Кілан Мбаппе повідомив президенту ФК Нассеру Аль-Хелайфі, що залишає команду влітку.

Джерело: видання Champion із посиланням на твіт інсайдера Фабріціо Романо

Деталі: Умови відходу ще повністю не погоджені, однак французький нападник піде з ПСЖ на правах вільного агента.

