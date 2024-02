Мбаппе может уйти из ПСЖ летом

Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Килан Мбаппе сообщил президенту ФК Нассеру Аль-Хелайфи, что покинет команду летом.

Источник: издание Champion со ссылкой на твит инсайдера Фабрицио Романо

Детали: Условия ухода еще полностью не согласованы, однако французский нападающий уйдет из ПСЖ на правах свободного агента.

🚨🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent.



The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer — Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA