Білий дім: Росія може захопити Авдіївку – в українців закінчуються артснаряди

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив про ризик захоплення міста Авдіївка Донецької області російськими силами через відсутність достатньої кількості зброї в українських оборонців.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Кірбі на брифінгу в Білому домі 15 лютого

Деталі: Представник Білого дому заявив про "неймовірно інтенсивні бої" на сході України, виокремивши Авдіївку.

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"На жаль, ми отримуємо повідомлення від українців, що ситуація там критична. Оскільки росіяни продовжують щодня тиснути на українські позиції, є загроза, що Авдіївка перейде під російський контроль", – додав він.

За словами Кірбі, значною мірою це пояснюється нестачею артилерійських снарядів в України та перевагою Росії в живій силі.

"І оскільки Конгрес досі не ухвалив додатковий законопроєкт, ми не змогли надати Україні артилерійські снаряди, яких вона відчайдушно потребує, щоб зірвати ці російські атаки. Зараз російські війська досягли українських окопів, фактично в Авдіївці, і починають пригнічувати українську оборону", – наголосив представник Ради нацбезпеки США.

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Він закликав Палату представників якнайшвидше схвалити додаткове фінансування для України, бо в іншому випадку "те, що зараз відбувається в Авдіївці, цілком може статися і в інших місцях на фронті".

Українська армія вже кілька місяців тримає оборону Авдіївки від дедалі сильнішого натиску окупантів. Останніми днями становище погіршується і, за деякими повідомленнями, українським силам може навіть загрожувати оточення в місті.