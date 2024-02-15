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Белый дом: Россия может захватить Авдеевку - у украинцев заканчиваются артснаряды

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 15 февраля 2024, 21:59
Белый дом: Россия может захватить Авдеевку - у украинцев заканчиваются артснаряды
Kostya Liberov / Libkos via Getty Images

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о риске захвата города Авдеевка Донецкой области российскими силами из-за отсутствия достаточного количества оружия у украинских защитников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Кирби на брифинге в Белом доме 15 февраля

Детали: Представитель Белого дома заявил о "невероятно интенсивных боях" на востоке Украины, выделив Авдеевку.

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"К сожалению, мы получаем сообщения от украинцев, что ситуация там критическая. Поскольку россияне продолжают ежедневно давить на украинские позиции, есть угроза, что Авдеевка перейдет под российский контроль", – добавил он.

По словам Кирби, в значительной степени это объясняется нехваткой артиллерийских снарядов у Украины и преимуществом России в живой силе.

"И поскольку Конгресс до сих пор не принял дополнительный законопроект, мы не смогли предоставить Украине артиллерийские снаряды, в которых она отчаянно нуждается, чтобы сорвать эти российские атаки. Сейчас российские войска достигли украинских окопов, фактически в Авдеевке, и начинают подавлять украинскую оборону", – подчеркнул представитель Совета нацбезопасности США.

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Он призвал Палату представителей как можно быстрее одобрить дополнительное финансирование для Украины, потому что в противном случае "то, что сейчас происходит в Авдеевке, вполне может произойти и в других местах на фронте".

Украинская армия уже несколько месяцев держит оборону Авдеевки перед все более сильным натиском оккупантов. В последние дни положение ухудшается и, по некоторым сообщениям, украинским силам может даже угрожать окружение в городе.

Темы: АвдеевкаСШАвойна
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