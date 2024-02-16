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Палата представників США пішла на канікули, не проголосувавши за законопроєкт з допомогою Україні

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 лютого 2024, 02:48
Палата представників США пішла на канікули, не проголосувавши за законопроєкт з допомогою Україні
Майк Джонсон, фото із соцмережі Х

Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні, Білий дім розкритикував такий крок.

Джерело: представник Білого дому Ендрю Бейтс у мережі Х, The Hill

Деталі: У дописі Бейтса зазначається, що Білий дім обурений з приводу того, що спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив перерву (в Палаті представників – ред.) "без розгляду ухваленого Сенатом пакету допомоги Україні".

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Бейтс додав, що Джонсон оголосив канікули "замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці".

Пряма мова Бейтса: "Кожен день, коли спікер Джонсон спричиняє погіршення нашої національної безпеки, Америка програє.

І кожен день, коли він відкладає голосування, авторитет республіканців у Конгресі в американського народу падає".

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"…замість того, щоб припинити політизацію безпеки країни, спікер Джонсон тікає, відправляючи Палату представників на дострокові канікули…

…він продовжує зміцнювати криваві військові зусилля Росії та іранський режим на шкоду американській національній безпеці, робочим місцям у США та нашим найближчим альянсам".

Що передувало: У вівторок Сенат США схвалив двопартійний законопроєкт про фінансування, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та іншим країнам-союзникам.

Президент США Джо Байден в екстреному зверненні 13 лютого закликав Джонсона "негайно" винести на голосування законопроєкт із додатковим фінансуванням для України, який ухвалив Сенат.

Порте Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів з безпеки кордонів, яких вимагали республіканці з Палати представників, і що він не буде ставити його на голосування в нижній палаті.

Теми: СШАдопомога Україні
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