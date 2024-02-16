Палата представителей США ушла на каникулы, не проголосовав за законопроект по помощи Украине

Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, не проголосовав принятый Сенатом законопроект с пакетом помощи Украине, Белый дом раскритиковал такой шаг.

Источник: представитель Белого дома Эндрю Бейтс в сети Х, The Hill

Детали: В заметке Бейтса отмечается, что Белый дом возмущен по поводу того, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил перерыв (в Палате представителей - ред.) "без рассмотрения принятого Сенатом пакета помощи Украине".

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Бейтс добавил, что Джонсон объявил каникулы "вместо того, чтобы положить конец вреду, который он наносит нашей национальной безопасности".

Прямая речь Бейтса: "Каждый день, когда спикер Джонсон вызывает ухудшение нашей национальной безопасности, Америка проигрывает.

И каждый день, когда он откладывает голосование, авторитет республиканцев в Конгрессе у американского народа падает".

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"...вместо того, чтобы прекратить политизацию безопасности страны, спикер Джонсон убегает, отправляя Палату представителей на досрочные каникулы...

...он продолжает укреплять кровавые военные усилия России и иранский режим в ущерб американской национальной безопасности, рабочим местам в США и нашим ближайшим альянсам".

Что предшествовало: Во вторник Сенат США одобрил двухпартийный законопроект о финансировании, предусматривающий помощь Украине, Израилю и другим странам-союзникам.

Президент США Джо Байден в экстренном обращении 13 февраля призвал Джонсона "немедленно" вынести на голосование законопроект с дополнительным финансированием для Украины, который принял Сенат.

Порте Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ, которых требовали республиканцы из Палаты представителей, и что он не будет ставить его на голосование в нижней палате.