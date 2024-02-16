Нездатність підтримати Україну ніколи не буде забута – Байден про канікули Палати представників
П'ятниця, 16 лютого 2024, 04:28
Президент США Джо Байден відреагував на те, що Палата представників пішла на канікули, не проголосувавши за законопроєкт, який включає допомогу Україні.
Джерело: Байден у соцмережі Х
Пряма мова: "Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута".
Реклама:
Що передувало: Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
Передісторія:
- У вівторок Сенат США схвалив двопартійний законопроєкт про фінансування, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та іншим країнам-союзникам.
- Президент США Джо Байден в екстреному зверненні 13 лютого закликав Джонсона "негайно" винести на голосування законопроєкт із додатковим фінансуванням для України, який ухвалив Сенат.
- Порте Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів з безпеки кордонів, яких вимагали республіканці з Палати представників, і що він не буде ставити його на голосування в нижній палаті.
ВІДЕО ДНЯ