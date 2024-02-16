Нездатність підтримати Україну ніколи не буде забута – Байден про канікули Палати представників

Президент США Джо Байден відреагував на те, що Палата представників пішла на канікули, не проголосувавши за законопроєкт, який включає допомогу Україні.

Джерело: Байден у соцмережі Х

Пряма мова: "Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута".

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Що передувало: Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

Передісторія:

У вівторок Сенат США схвалив двопартійний законопроєкт про фінансування, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та іншим країнам-союзникам.

Президент США Джо Байден в екстреному зверненні 13 лютого закликав Джонсона "негайно" винести на голосування законопроєкт із додатковим фінансуванням для України, який ухвалив Сенат.

Порте Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів з безпеки кордонів, яких вимагали республіканці з Палати представників, і що він не буде ставити його на голосування в нижній палаті.