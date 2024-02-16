ISW проаналізував, для чого росіянам тактичний розворот через Авдіївку

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували дії російських загарбників, які здійснюють тактичний розворот через Авдіївку, що підкреслює їхню нездатність провести успішне оперативне охоплення або оточення.

Джерело: ISW

Деталі: Експерти відзначають, що російські війська проводять тактичний розворот через Авдіївку, що може створити умови, які змусять Сили оборони залишити свої позиції в населеному пункті.

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Українські війська ще не повністю відійшли з населеного пункту і продовжують перешкоджати російським військам у досягненні більш значних успіхів, ніж поточне поступове просування окупантів.

У звіті йдеться про те, що геолокаційні кадри, опубліковані 15 лютого, вказують на те, що російські сили нещодавно просунулися до південних околиць Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки.

Крім того, додаткові геолокаційні кадри вказують на те, що російські сили захопили українську укріплену позицію на південь від Авдіївки, яка тривалий час була російською субтактичною ціллю, а російські військові блогери заявляли, що російські війська фактично взяли в кільце прилеглі до Авдіївки позиції на південь від неї.

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Нещодавні геолокаційні дані свідчать, що російські війська перерізали останню дорогу в Авдіївці, яка з'єднувала південну та північну частини Авдіївки, але речник української Таврійської групи військ Дмитро Лиховій заявив, що українські війська наразі використовують підготовлені вторинні наземні лінії зв'язку для постачання українських сил у південній та східній частинах Авдіївки.

Російські блогери стверджують, що загарбники здійснили подальше просування на захід від Авдіївки, намагаючись перерізати ґрунтові дороги, якими українські війська постачають позиції в Авдіївці з Ласточкиного та Північного (обидва – на захід від Авдіївки), хоча ISW поки що не бачить жодних підтверджень цього просування російських військ.

Лиховій визнав, що українські війська відходять з деяких позицій у районі Авдіївки, але заявив, що українські війська продовжують відвойовувати у російських деякі позиції.

На думку аналітиків, російська наступальна операція із захоплення Авдіївки підкреслює нездатність російських військових провести успішне оперативне охоплення або оточення в Україні.

Російські війська спочатку намагалися оперативно оточити українські сили в Авдіївці на початку локальної наступальної операції в жовтні 2023 року, але поступово перейшли до ведення бойових дій через населений пункт з розворотом після того, як не змогли здійснити швидкий маневр, необхідний для оточення.

В огляді пояснюють: оперативне оточення – це маневр, під час якого атакуючі сили повністю оточують, а потім знищують угруповання сил противника.

Під час такого маневру атакуючі сили намагаються обійти основні оборонні споруди противника, щоб захопити об'єкти за цими оборонними спорудами, які дозволяють атакуючим силам знищити захисників на їхніх нинішніх позиціях.

Російські війська не досягли ні того, ні іншого в Авдіївці, і, зокрема, неодноразово зазнавали невдач у проведенні операцій з оточення або оточення українських військ протягом усього повномасштабного вторгнення в Україну.

Фахівці ISW зазначають, що російські війська здійснили розворот в Авдіївці, як і при захопленні Бахмута навесні 2023 року, при цьому вони намагалися лише обійти основні українські оборонні позиції для забезпечення тактичних переваг, але не прагнули до більш масштабного знищення українського угруповання сил.

Також в огляді додають: російські війська витратили значну кількість живої сили і техніки на захоплення Авдіївки, і, ймовірно, їм буде потрібний тривалий період консолідації, відновлення і відпочинку, перш ніж вони спробують здійснити подальші скоординовані наступальні дії в цьому районі.

Ключові висновки ISW за 15 лютого: