Тарнавський: "Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована"
Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський заявив, що "ситуація в Авдіївці складна, але контрольована".
Джерело: Тарнавський у Телеграм
Пряма мова: "Станом на 23:00 15 лютого 2024 року ситуація в Авдіївці складна, але контрольована.
Запеклі бої точаться в межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога".
Деталі: Бригадний генерал зазначив, що згідно з прийнятим рішенням відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.
Крім того, за його словами, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження.
Пряма мова: "Підготовлені нові позиції й продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв".
Передісторія:
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив про ризик захоплення міста Авдіївка Донецької області російськими силами через відсутність достатньої кількості зброї в українських оборонців.
- Командир підрозділу "Terra" у 3-ій окремій штурмовій бригаді Микола Волохов розповів, що росіяни стягнули в Авдіївку елітні війська та зосередили дуже значну кількість піхоти.