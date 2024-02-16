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Тарнавський: "Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована"

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 лютого 2024, 01:10
Тарнавський: Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована
Тарнавський, скриншот

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський заявив, що "ситуація в Авдіївці складна, але контрольована".

Джерело: Тарнавський у Телеграм

Пряма мова: "Станом на 23:00 15 лютого 2024 року ситуація в Авдіївці складна, але контрольована.

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Запеклі бої точаться в межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога".

Деталі: Бригадний генерал зазначив, що згідно з прийнятим рішенням відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

Крім того, за його словами, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження.

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Пряма мова: "Підготовлені нові позиції й продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв".

Передісторія: 

  • Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив про ризик захоплення міста Авдіївка Донецької області російськими силами через відсутність достатньої кількості зброї в українських оборонців.
  • Командир підрозділу "Terra" у 3-ій окремій штурмовій бригаді Микола Волохов розповів, що росіяни стягнули в Авдіївку елітні війська та зосередили дуже значну кількість піхоти.

Теми: Авдіївкавійна
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