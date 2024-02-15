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В Авдіївці захисники подекуди відходять, подекуди відбивають позиції – ОСУВ "Таврія"

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 15 лютого 2024, 11:21
В Авдіївці захисники подекуди відходять, подекуди відбивають позиції – ОСУВ Таврія
РУЙНУВАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ У ПЕРЕДМІСТІ ДОНЕЦЬКА. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

ОСУВ "Таврія" наголосило, що в Авдіївці відбувається маневр українських підрозділів – ситуація там напружена і динамічна, проте контрольована.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою. З 18:00 середи до 6:00 четверга на Авдіївському напрямку росіяни втратили особового складу 208 осіб, з них безповоротні втрати – 20:1 (співвідношення безповоротних втрат ворога на Авдіївському напрямку до його сумарних втрат на трьох інших напрямках ОСУВ "Таврія" - ред.).

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…В Авдіївці відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій.

Постачання в Авдіївку та евакуація ускладнені, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була завчасно підготовлена.

…Кожен підрозділ знає свій маневр, в кожного є своя задача. Видно загальну картину подій, яка складається. Передбачені запасні варіанти розвитку подій і ведення бойових дій, залежно від ситуації, яка є динамічною.

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Видно, куди ворог хоче зайти. Він хоче пройти західніше від коксохіму. Там він зустрічає гідний опір. І власне та статистика знищених росіян, яку я назвав, це результат того, як реалізується бачення того, що ситуація є контрольованою в плані загального бачення картини театру бойових дій на Авдіївському напрямку".

Оновлено: Лиховій повідомив УП, що мав на увазі співвідношення 20:1 безповоротних втрат росіян на Авдіївському напрямку – до безповоротних втрат росіян сумарно на трьох інших напрямках ОСУВ "Таврія".

Нагадаємо: 

  • В Авдіївці Донецької області ідуть вуличні бої. Раніше командування повідомило, що передбачило запасні шляхи постачання до міста на випадок, якщо російські війська перекриють основний логістичний шлях.
  • Зранку 15 лютого 3-тя окрема штурмова бригада повідомила, що на Авдіївському напрямку двом бригадам ворога завдано критичного ураження, проте українським захисниками доводиться "воювати на 360 градусів", а росіяни перекидають до Авдіївки нові сили.

Теми: АвдіївкавійнаЗбройні сили
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