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Російські війська другу ніч поспіль атакували Миргород, влучили в землю

Олена РощінаП'ятниця, 16 лютого 2024, 08:39
Російські війська другу ніч поспіль атакували Миргород, влучили в землю
Ракета Х-59, ілюстрація Рособороекспорту

Російські військові в ніч на 16 лютого спрямували ракети на Миргородський район Полтавської області, але влучили у відкриту територію.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін

Пряма мова: "Чергова ракетна атака по Миргородському району. Вночі було влучання на відкритій території. На щастя, жертв та постраждалих немає". 

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Деталі: Пронін зазначив, що впродовж доби на території Полтавської області повітряна тривога лунала 6 разів і тривала майже 4 години. 

Опівночі Повітряні сили повідомили, що дві ракети летять у напрямку Миргорода, а "Суспільне" з посиланням на місцевих жителів повідомило про вибух у Миргородському районі.

Це була друга поспіль атака по цьому району на дві доби.

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Цьому передувало: У ніч на 15 лютого армія РФ атакувала Україну ракетами, зокрема було влучання у складське приміщення у Миргородському районі, там сталася пожежа на площі 100 м². Минулося без жертв та постраждалих. 

Теми: Полтавська областьракетний ударвійна
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